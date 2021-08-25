Кинофестиваль в Карловых Варах: среди фаворитов — фильм про беженцев

Каждое лето в чешском городе Карловы Вары расстилают красную дорожку. На знаменитом своими термальными источниками курорте проходит самый большой в Центральной Европе кинофестиваль. Не только крупный, но и один из старейших: по своему возрасту мероприятие уступает только Венецианскому.

В этом году его гостями стали актеры Джонни Депп, Майкл Кейн и Итан Хоук.

В основном конкурсе фестиваля за победу борются 12 картин. Одна из них, "Пока я могу идти" сербского режиссера Стефана Арсениевича, рассказывает о беженце из Африки, который пересекает несколько европейских стран в поисках своей пропавшей жены.

"Все актеры в фильме — настоящие мигранты из сербских лагерей беженцев. Мы приезжали в лагеря, разговаривали с администрацией и предлагали им стать частью нашего фильма", — рассказал Стефан Арсениевич.

Режиссер Соня Тарокич привезла в Карловы Вары драму о напряженных отношениях между учителями и родителями в обычной хорватской школе "Учительская".

"Мне было очень интересно, как на примере этих микро-отношений между учителями, родителями и директором можно увидеть, как вообще функционируют коммуникации в нашем обществе", — говорит Соня Тарокич.

Жюри объявит победителей кинофестиваля в Карловых Варах в воскресенье, 29 августа.