Взрыв у "коронавирусной" лаборатории

К северу от Амстердама прогремел взрыв возле лаборатории, где брали тесты на коронавирус. Никто не пострадал, взрыв произошёл утром до открытия. У здания повреждён фасад и выбито несколько окон. На месте полиция обнаружила остатки самодельного устройства.

Это уже не первое нападение на "коронавирусные" лаборатории в Нидерландах. В конце января, в первую же ночь комендантского часа, участники акции протеста подожгли центр тестирования в городке Урк.

В стране периодически проходят массовые выступления противников карантинных мер. Часто они заканчиваются столкновениями с полицией. Другие пытались бороться в рамках закона, оспорив обоснованность введения комендантского часа. В конце февраля апелляционный суд подтвердил право правительства вводить ограничения.

При этом в среду власти Нидерландов сняли некоторые из них. Например, откроются парикмахерские и салоны красоты. Могут возобновить работу и непродуктовые магазины, но на очень жёстких условиях.