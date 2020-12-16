Проживая в изгнании в Литве, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская борется за новые и свободные президентские выборы. Результаты тех, что были проведены 9 августа, по мнению оппозиции и международного сообщества, были сфальсифицированы. Александр Лукашенко не признал своего поражения и распорядился о жестоком подавлении мирных демонстраций.

Тихановская считает для себя большой честью получить от Европарламента премию имени Андрея Сахарова. Вместе с тем она сказала Euronews в Брюсселе, что белорусский народ разочарован теми санкциями, которые ЕС пока принял против репрессивного режима:

"Вы только подумайте: 32 тысячи человек задержано, а в санкционном списке всего около 80 человек. Это несерьёзно. Ситуация в нашей стране настолько ужасна, так много людей подвергались пыткам, изнасилованиям и издевательствам в тюрьмах, а эти шаги настолько минимальны, эти шаги такие медленные, что мы действительно ожидали гораздо большего".

Диалога между белорусской оппозицией и властями фактически нет. Поэтому Тихановской нравится предложение Европарламента о создании группы высокого уровня из бывших глав государств и правительств для поездки в Минск для налаживания таких контактов. Её слова адресованы европейским политикам:

"Люди там борются за те же ценности, которыми восхищаетесь и вы. Пожалуйста, помогите нам. Пусть ваши заявления и ваши решения будут такими же смелыми, как сейчас белорусы. Мы настаиваем на том, чтобы европейские страны, по отдельности или в этом Союзе, искали возможности для этого диалога. Они и дальше будут искать нестандартные пути решения этой проблемы".

Учительница, мать двоих детей, жена политического заключенного официально получила на президентских выборах около 10% голосов. Тихановская настаивает, что при правильном подсчете это было бы 60%. Она говорит, что в начале этой битвы видела себя символом свободы, а не лидером. Но у нее есть четкое видение будущего и надежда на избрание в следующий раз:

"Я могу считать себя лидером демократической Беларуси, потому что люди выбрали меня своим лидером. Они выбрали меня своим президентом, но, поскольку у нас нет доказательств этого, я не могу назвать себя президентом. Что касается Сахаровской премии, то для нас это большая честь. Её получил белорусский народ. Я хочу отметить, что Беларусь получила эту награду в третий раз. Наша борьба за демократию длится уже довольно долго, но в этом году она стала другой. Потому что в этом году белорусы проснулись, они стали свободными здесь и здесь".

Тихановская указывает на сердце и на голову.