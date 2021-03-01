Автосалон отменили, но "автомобиль года" выбрали

"Тойота Ярис" признана автомобилем года: такое решение приняли члены жюри Женевского автосалона: 59 журналистов из 22 европейских стран. Само автошоу пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений. Но конкурс, который проводится с 1964 года и обычно приурочен к открытию выставки, организовать удалось. Церемония состоялась в формате видеоконцеренции.

"Ярис" предыдущего поколения уже становился победителем в 2000-м году. Большинство вариантов нового поколения производятся для Европы в Валансьене на севере Франции.

Саша Вакулина, Euronews:

"По каким принципам выбирают автомобиль года?"

Сандро Мескита, директор Женевского автосалона:

"Хороший вопрос! Множество самых разных факторов. Технические аспекты, конечно же, дизайн, также вопросы надёжности автомобиля".

Euronews:"В этом году были какие-то отличия, учитывая все обстоятельства?"

Сандро Мескита:"В первую очередь мы не смогли провести все тест-драйвы в одном месте. Членам жюри приходилось заниматься этим по отдельности в разных странах. Было непросто. Но с другой стороны, и это очень интересно — конкурс таким образом оказался действительно международным. Для нашего шоу, конечно, пандемия стала катастрофой. Нам пришлось отменить показ в этом году и теперь мы пытаемся выправить финансовую ситуацию, чтобы возобновить деятельность".

Ежегодный автосалон в Женеве до пандемии считался крупнейшим шоу в Швейцарии и одним из ведущих в своём роде в мире, его посещали по полмиллиона гостей и специалистов. Оборот мероприятия, по словам организаторов, превышал 180 миллионов евро.