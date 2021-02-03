В ЕС вырастут продажи автомобилей

В Европейском союзе ожидается рост продаж автомобилей в этом году. Пандемия COVID-19 привела здесь к резкому падению продаж, но, согласно прогнозу Европейской ассоциации автопроизводителей, такое положение дел вскоре начнёт меняться. Предполагается, что, по сравнению с прошлым годом, продажи автомобилей в ЕС увеличатся примерно на 10%, и это станет лишь первым шагом на пути выправления ситуации.

При этом в первом квартале 2021 года негативные последствия пандемии по-прежнему будут сказываться, но уже во втором квартале на автомобильном рынке начнётся оживление, по мере выполнения программ вакцинации.

В прошлом году в Евросоюзе рынок легковых автомобилей сократился почти на 23,7%, было продано 9,9 млн машин – на 3 миллиона меньше, чем годом ранее. При этом в автомобильной индустрии здесь занято – прямо или косвенно – 14,6 млн человек, что составляет 6,7% всех рабочих мест в ЕС.