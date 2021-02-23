Индейцы чероки требуют переименовать Jeep Cherokee

Племена индейцев чероки требуют от автопроизводителя Jeep отказаться от коммерческого использования названия народа. Это стало частью кампании по пересмотру отношения к индейским символам в США, — объяснил вождь Чак Хоскин-младший: «Настало время корпорациям и спортивным командам убрать имена и талисманы коренных американцев со своих продуктов, маек и в целом из спорта».

В компании Jeep подчеркивают, что с особым уважением относятся к индейской культуре, чтят коренных американцев за благородство, доблесть и гордость, бережно относясь к именам, отобранным для автомобилей.

Хоскин отметил, в свою очередь, что не сомневается в добрых намерениях производителя, «но нам не делает чести табличка с нашим именем на борту машины». Вождь чероки настаивает, что наименование племени не может быть использовано в таких целях «ни при каких условиях».

Jeep использует название «чероки» для продвижения своей продукции с 1970-х. Из-за позиции вождя племени под угрозой может оказаться судьба двух брендов: «Джип чероки» и «Джип гранд чероки».

Чак Хоскин-младший представляет крупнейшее племя чероки, признанное правительством США — Народ чероки. Оно объединяет почти 300 тыс. индейцев и владеет корпорацией Cherokee Nation Businesses, ежегодный доход которой оценивается примерно в 1 млрд долларов. Компании под контролем чероки представляют аэрокосмическую отрасль, гостиничный бизнес и сферу развлечений. Особое место в экономике индейских племён занимают казино.