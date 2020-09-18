20 миллионов россиян живут за чертой бедности — Росстат

В России на фоне пандемии и спровоцированного ею кризиса растёт нищета. Об этом свидетельствуют новые данные Росстата. Согласно этим оценкам, во втором квартале 2020 г. 19,9 млн человек располагали доходами ниже прожиточного минимума — то есть получали менее 12 392 рублей на члена семьи (ок. 160 евро по курсу 30 июня) или менее 9 422 рублей для пенсионеров. Это с учётом социальных выплат, связанных с эпидемией.

Таким образом, за чертой бедности по установленным правительством критериям оказались 13,5% населения России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,3 млн человек.

Среднемесячная номинальная зарплата в России во втором квартале 2020 превысила 50 тыс. Рублей. Медианная зарплата значительно ниже. По данным исследования РИА Новости, за год 1 мая 2019 по 1 мая 2020 половина россиян получала меньше 35 тысяч рублей в месяц.

Ещё больший рост бедности наблюдается на Украине. По данным института демографии НАН им. Птухи, по итогам 2020 года 45% граждан окажутся в категории бедных, то есть будут получать в среднем меньше 3 017 гривен в месяц на человека (ок. 100 евро по курсу 30 июня).

Таким образом, число украинцев, живущих за чертой бедности, вырастет на 17%. По словам завотделением исследования уровня жизни института демографии Людмилы Черенько, сейчас к этой категории относятся 16,5 млн человек.