Недоверие к привикам тормозит процесс вакцинации в Европе

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 20 млн жителей Великобритании. В министерстве здравоохранения назвали это чудесным достижением для страны. Но в таких районах, как пригород Лондона Уолтемстоу, темпы иммунизации среди чернокожего населения в два раза ниже по сравнению с белыми британцами.

Одна из причин — недоверие, говорит местный врач Нахид Хан-Лодхи: "В некоторых группах населения нежелание прививаться объясняется рядом мотивов. Некоторые сделали прививку в своей стране, либо у них были проблемы с какой-то вакциной в прошлом, либо они не доверяют фарминдустрии. Поэтому необходимо, чтобы работники здравоохранения вышли на первый план и поделились своим опытом, рассказали, что сделали прививку, о преимуществах вакцины. Если вас что-то беспокоит, то поговорите с врачом".

В Германии от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca отказываются многие представители приоритетных групп после того, как власти рекомендовали ее только для людей моложе 65 лет. Из-за этого в стране скопились сотни тысяч доз препарата и правительства нескольких федеральных земель призывают сделать эту вакцину доступной для всех желающих.

Между тем в Чехии президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш настаивают на покупке вакцины "Спутник V" и провели предварительные переговоры с российской стороной о получении препарата. Согласно действующему законодательству министерство здравоохранения может одобрить вакцину не дожидаясь разрешения Брюсселя.

"Мне пишут люди, которые хотят сделать прививку, это делается на добровольной основе, почему бы воспользоваться возможностью, если вакцина безопасна и применяется в других странах мира", — заявил Андрей Бабиш.

А Нидерландах полиция разогнала очередную незаконную акцию протеста против ограничений, введенных для борьбы с распространением инфекции. Несколько человек задержаны за отказ подчиняться. Демонстрации проходят в стране с конца января, когда вступил в силу комендантский час. При этом в Нидерландах действует один из самых жестких режимов карантина в Европе.