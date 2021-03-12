COVID-19: Париж начинает эвакуацию пациентов из переполненных больниц

Во Франции - новый рост заражений, впервые за четыре месяца отметка выявленных в течение суток вирусоносителей превысила 27 тысяч.

Сложная ситуация в Иль-де-Франс, а в этом регионе особую тревогу вызывает департамент Сена-Сан-Дени, это самый бедный из парижских пригородов, и там ситуация в больницах была официально названа "критической".

Власти говорят о перевозке тяжелых пациентов в менее затронутые заражениями регионы. Вот что сообщил прессе Оливье Веран, министр здравоохранения Франции: "Мы начнем эту операцию в течение наступающих выходных, логистика отрабатывается. Речь идет о десятках, и даже сотнях пациентов, которые могут быть эвакуированы из Иль-де-Франс. Важно отметить, что солидарность для нас сегодня - без преувеличения вопрос жизни и смерти".

В Польше за год пандемии коронавирусом заразились почти 2 миллиона человек, и только за последние сутки число новых случаев инфицирования превысило 21 тысячу.

Больницы в столице страны могут быстро оказаться переполненными, и поэтому власти, чтобы ослабить нагрузку на стационары, вводят в Варшаве и в других городах ограничения, они начнут действовать с понедельника.

В Португалии, напротив, кривая заражений и госпитализаций медленно, но верно, начала снижаться, поэтому часть ограничений снимается, на следующей неделе вновь открываются для работы детские сады, начальные школы, парикмахерские, книжные магазины.

Через месяц обещают открыть рестораны, однако им не разрешат работать допоздна.

Стала известна реакция Всемирной организации здравоохранения на сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. Речь идет, государствах Балтии и Люксембурге.

"Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях", - сообщили в штаб-квартире ВОЗ.

Европейский регулятор разрешил использование профилактического препарата от Johnson&Johnson на территории Евросоюза.

Американский фармгигант должен поставить в ЕС не менее 200 миллионов доз вакцины до конца года, однако, как указывает Reuter's, Johnson&Johnson уже сообщил Брюсселю, что могут возникнуть сложности с выполнением обязательств по отгрузке 55 миллионов доз, предусмотренных во втором квартале.

В конце феврале французская SANOFI заявила, что она на своих мощностях в Европе начнет производить препарат конкурента, чтобы не замедлять темпы прививочной кампании.