ЕС представит "зелёный паспорт" до конца марта

Еврокомиссия к концу марта представит проект электронного "зелёного паспорта" — сертификата о вакцинации от коронавируса.

Подобные документы в частном порядке уже ввели некоторые страны и отдельные регионы. Власти ЕС уделили большое внимание обсуждению этого вопроса на саммите на прошлой неделе.

По словам главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, документ будет доступен в электронном виде — чтобы исключить подделки — и будет включать информацию о прививках, о тестах на коронавирус или об антителах в случае перенесённой болезни.

Введение подобных сертификатов, которые принимали бы во всех странах ЕС, рассматривают как важный фактор, который поможет упростить и организовать период летних отпусков.

В то же время противники "зелёных паспортов" опасаются дискриминации, которой могут подвергнуться люди, по тем или иным причинам не сумевшие получить такой документ — особенно учитывая, что до сих пор в ряде европейских стран темпы вакцинации серьёзно отстают от графика.