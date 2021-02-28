Европейцы устали от ограничений, но их не становится меньше

В европейских странах на фоне вакцинации населения не стихают протесты против мер, призванных остановить распространение коронавируса. В столице Венгрии Будапеште полиция разогнала демонстрантов, требующих от властей отказаться от введенных ограничений. С 11 ноября по всей стране действует комендантский час с 8 вечера до 5 утра. Закрыты кафе, рестораны и театры. В акции "Верните наши жизни", одним из организаторов которой стал фармацевт Дьёрдь Гудени, приняли участие тысячи людей.

Дьёрдь Гудени, врач, организатор демонстрации: "Нам надоели игры политиков, мы хотим сами распоряжаться нашей жизнью. Мы не дадим себя держать взаперти. Не навязывайте нам то, что не имеет смысла".

Аранки Телеки, участница акции: "Моя свобода ограничена. Я не говорю уже о детях. Они не могут ходить в школу. Онлайн обучение для детей? Какое будущее их ждет?"

В Дюссельдорфе, на западе Германии, отряды полиции внимательно следили за соблюдением правил социального дистанцирования в знаменитом старом городе и на набережных Рейна. До 14 марта по выходным дням жителям не разрешается здесь сидеть на лавочках и лежать на лужайках.

Язик, житель Дюссельдорфа: "Думаю, это правильно. Если люди не соблюдают правила социального дистанцирования, городским властям следует принимать соответствующие меры".

Французские стражи порядка выявляют нарушителей комендантского часа, который действует в стране с шести часов вечера. Присутствие сотрудников правоохранительных органов особенно заметно в Париже. Столица Франции, а также 20 департаментов находятся под пристальным вниманием властей в связи с ухудшением эпидемической обстановки.

Санитарная ситуация во Франции беспокоит соседей. Власти Германии ужесточили правила въезда в республику из французского департамента Мозель, где выявляют опасные мутации коронавируса. Со второго марта путешественников обяжут предъявлять отрицательный тест на инфекцию. Пассажирское сообщение с департаментом отменяется.