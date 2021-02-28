В США одобрена вакцина Johnson & Johnson

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение вакцины от коронавируса производства американской корпорации Johnson & Johnson. Препарат стал уже третьей вакциной, разрешенной по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах к применению на территории США. При этом для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух,

"Вакцинацию в данном случае проще организовать, — комментирует директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз. — Смысл в том, что нужно привиться любой из предложенных вакцин. Все они очень хорошие. Самое важное, что мы можем сделать сегодня — постараться, чтобы прививку получили как можно больше людей".

В ходе третьей фазы испытаний вакцина корпорации Johnson & Johnson продемонстрировала эффективность до 85%.

46 миллионов американцев уже получили первую дозу вакцин Moderna и Pfizer, 22 миллиона — вторую прививку, необходимую для появления иммунитета.