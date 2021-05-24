"Птичий" баланс между экологией и экономикой

Хрупкий экологическо-экономический баланс в Румынии: регион к северо-западу от Ясс, на границе с Молдавией, называют "Дельтой". Речки и болота там мелеют уже не первое десятилетие, но остаётся множество рыбных хозяйств: богатые пруды привлекают перелётных птиц. В сезон миграции там бывает до 40 тысяч особей, половина всех видов пернатых Румынии.

Кармен Гаке, председатель орнитологического общества:

"В этой маленькой дельте можно любоваться на 132 вида птиц. Эту местность можно сохранить естественным путём. Но без рыбных хозяйств, которые создают определённый оборот воды, дельта бы исчезла".

Но рыбоводы жалуются на птиц, которые охотятся на прудах. Не дают хозяйствам покоя и выдры. Из-за этого фермеры теряют деньги и требуют компенсаций. Сделать с птицами, конечно, ничего нельзя: регион считается заповедником. Но с другой стороны, экологической разнообразие этого заповедника держится только на рыбных прудах.

Власти и экологи пытаются найти решение, которое сохранило бы баланс между экономикой и экологией: рассматриваются варианты организации экологичного сельского хозяйства и привлечения туристов.