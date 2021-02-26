В США наращивают темпы вакцинации

Центр профилактики инфекционных заболеваний США сообщил, что чуть более 46 миллионов американцев получили первую дозу вакцины, из них примерно половина, а именно 21 миллион 600 тысяч человек получили обе требуемые инъекции лекарственного препарата.

Президент Байден заявил некоторое время назад, что ежедневно прививать будут более полутора миллиона человек, за первые сто дней его президентства вакцину получат 100 миллионов жителей страны.

Джо Байден, в частности, подчеркнул: "Мы двигаемся в правильном направлении, несмотря на тот хаос, который нам достался по наследству от предыдущей администрации. Сейчас мы практически уже достигли отметки в 50 миллионов инъекций. Это повод сообщить нации о том, какие у нас планы по дальнейшему обузданию эпидемии. Скрывать я ничего не собираюсь, хорошие новости или плохие, говорить буду обо всем.

Вакцинация в США началась 14 декабря.

Кампания готовилась как военная операция, отвечал за ее исполнение четырехзвёздный бригадный генерал Густав Перна, в первые же дни в специально оборудованные для этого центры были доставлены 3 миллиона доз вакцины.

В пятницу американский регулятор (FDA) должен рассмотреть заявку корпорации Johnson & Johnson и одобрить применение ее препарата в качестве экстренного профилактического средства.

Вакцина от Johnson & Johnson станет третьим противовирусным медикаментом, используемым для прививки.