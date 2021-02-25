Саммит ЕС: вакцины и сертификаты вакцинации

Каждый день сотни тысяч жителей Евросоюза получают прививку от кронавируса. Им нужно выдавать об этом справку или паспорт или сертификат единой формы, чтобы их пропускали через границы без риска распространения инфекции. Так решили в четверг лидеры Евросоюза, от имени которых выступила в Брюсселе председатель Еврокомиссии.

«Что касается временных рамок, то три месяца займёт техническая разработка, то есть, нам нужно не менее трех месяцев, чтобы создать систему на европейском уровне, которая сможет действовать во всех странах, – сказала Урсула фон дер Ляйен. - Еврокомиссии предстоит проделать большую работу на европейском уровне и много технической работы для государств-членов на национальном уровне ».

В сертификате должна содержаться указана информация о прививке, отрицательном результате ПЦР-теста и наличии антител. Директор брюссельского института «Брейгель» напоминает, что подобные документы уже выдаются:

«У нас уже есть вакцинационные пропуска для путешествия в страны, где требуется прививка, например, против желтой лихорадки, - сказал Гунтрам Вольф. - Так что да, возможно, потребуется немного приспособить эти пропуска для нынешней пандемии, но в конце концов, это не так уж сложно, это нечто очень простое, и это должно быть сделано».

Главы государств и правительств ЕС договорились восполнить нехватку вакцин. На их видеоконференции председательствовал глава Евросовета:

"Нашим главным приоритетом сейчас является ускорение производства и доставки вакцин, а также вакцинация по всему Евросоюзу, - сказал Шарль Мишель. - Поэтому мы поддерживаем усилия Еврокомиссии по работе с фармацевтической промышленностью, по выявлению узких мест, гарантированию цепочек поставок и увеличению производства. Мы хотим большей предсказуемости и прозрачности. чтобы обеспечить соблюдение фармацевтическими компаниями своих обязательств».

Но страны, где заболеваемость растёт, не торопятся открывать свои границы, чтобы не впускать вирусы, особенно новых штаммов. Намерение Бельгии и Германия сохранить ограничения на международные поездки вызвало критику со стороны Еврокомиссии.

Виртуальная встреча в верхах ЕС продолжится в пятницу.