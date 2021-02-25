Вакцинации мешает в Бельгии разобщённость её регионов

В Брюсселе располагаются главные учреждения Евросоюза, а во Фландрии и Валлонии – заводы крупнейших фармацевтических фирм. В этих трёх частях Бельгийской федерации вакцинация от коронавируса проходит медленнее, чем в среднем по ЕС. По состоянию на 23 февраля, только 4,5% взрослого населения 11-миллионной страны получили первый укол.

"Немного абсурдно и сюрреально, что вакцины, произведенные здесь, в Бельгии, быстро и легко попадают в Великобританию, Израиль и другие части мира, - говорит политолог Дэйв Синарде. - А многим бельгийцам приходится дольше ждать прививки, чем жителям других стран ЕС".

Причины неудачного хода кампании – это нехватка вакцин, а также различные технические и человеческие ошибки. Например, на этой неделе, когда в центр прививок на главном столичном стадионе были приглашены 11 тыс медработников, пришло только 3 тыс человек. Часть из разосланных им электронных писем были приняты за спам. Кроме того, бельгийцы не слишком доверяют британско-шведской вакцине AstraZeneca.

"В Бельгии дополнительная трудность заключается в том, что вакцины закупают на федеральном уровне, а вкалывают их - на региональном, - говорит научный обозреватель Коэн Воутерс. - Это типичная бельгийская ситуация. Всем этим уровням работать вместе не всегда легко".

Воутерс освещает борьбу с коронавирусом на фламандском общественном телевидении. Он сказал Euronews, что Фландрия опережает другие регионы в гонке вакцин, и у её жителей менее предвзятое отношение к той же AstraZeneca.

"Скептицизм о поводу вакцинации - более серьезная проблема в Брюсселе и Валлонии из-за того, что они находятся под французским влиянием. А во Франции больше, чем в других странах, скептицизма в отношении вакцинации".

Фландрия же равняется скорее на Нидерланды и больше верит в прививки. Но во всех регионах Бельгии много критикуют своих министров здравоохранения. Один даже заболел из-за переутомления. Политолог Синарде возлагает ответственность не только на национальные службы здравоохранения, но и на руководство Евросоюза.

"Думаю, что европейскую политику по такому деликатному вопросу нужно постоянно улучшать на глазах у граждан. Чтобы они и дальше поддерживали европейский проект, им нужно давать четкие ответы на вопросы о том, что пошло не так к этой вакцинацией".

Еврокомиссия подписала несколько контрактов с крупными фармацевтическими компаниями, но США и Великобритания сделали это гораздо раньше, поэтому у них нет такого дефицита вакцин, а их распределение идёт лучше, чем по такой маленькой стране, как Бельгия.