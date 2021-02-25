Защитные маски — новая беда для экологии

Пандемия помешала войне с пластиковыми отходами. По оценкам, ежемесячно в Великобритании выбрасывается 1500 тонн защитных масок и перчаток.

Было довольно шокирующе наблюдать, как средства индивидуальной защиты воздействуют на наше общество. Мы находим их на дорогах, везде. Во время карантина очень редко, когда я не натыкался на маски и перчатки в траве Марко Аурисиккио соруководитель Ocean Plastic Network

Большая часть этих отходов вывозится на свалку, где они будут разлагаться веками. Но огромное количество также падает в землю, проникая в наши экосистемы.

Маски обогнали полиэтиленовые пакеты, и стали одним из самых распространенных видов мусора. По оценкам одной организации, 102 миллиона масок выбрасывается в Великобритании каждую неделю. Этого достаточно, чтобы покрыть 232 футбольных поля.

Советник Клайд Лоукс, который возглавляет Управление по отходам северного Лондона, предлагает одно простое решение.

Мы призываем людей, где это возможно, использовать многоразовые маски... Во время пандемии мы не должны забывать, что мы все еще находимся в чрезвычайной климатической ситуации. И мы должны делать все, что в наших силах... Клайд Лоукс глава Управления по отходам Северного Лондона

Профессор Джейсон Халлетт - эксперт по пластику. Он считает, что биоразлагаемый материал станет долгосрочным решением для будущего производства средств индивидуальной защиты.

Когда речь идет о том, что ты выбрасываешь в ведро, я думаю, важно, чтобы у этого мусора была очень короткая жизнь. Под очень короткой я подразумеваю несколько лет, а не столетий. И это возможно, недостаток всегда в цене - эти материалы стоят в два-три раза дороже, чем обычный пластик... Джейсон Халлетт эксперт по пластику

COVID-19 довел загрязнение пластиком до предпандемического уровня. Если решение - это биоразлагаемый материал, возможно, правительствам придется быть готовыми к большим тратам на средства индивидуальной защиты.