Европейцы рассказали об отношении к карантину и маскам в случае второй волны COVID-19

Нынешним летом жители Старого Света наслаждаются лишь относительной свободой: каждое европейское государство в зависимости от эпидемиологической ситуации, ослабляет или усиливает ограничительные меры. Ответом на беспрецедентную чрезвычайную ситуацию (пандемию коронавируса) стали режим самоизоляции и карантин, что для многих оказалось непростым испытанием. На фоне нависшей над континентом угрозы второй волны инфекции, готовы ли европейцы снова оказаться под замком? Euronews в партнерстве с Redfield & Wilton Strategies провел опрос в ряде европейских стран.

Что касается карантина: его повторное введение считают вполне вероятным порядка 40% опрошенных немцев, итальянцев, французов и испанцев. При этом в Германии 38% респондентов решительно одобряют жесткие ограничительные меры, если таковые понадобятся ради победы над коронавирусом. Еще 32% - не против такого подхода. Во Франции с карантином, так или иначе, согласны 54%. В Италии и Испании - 60% .

Поинтересовались мы и отношением европейцев к защитным маскам как к одной из мер борьбы с распространением коронавируса. Исследование показало, что по этому вопросу в Европе особых разногласий нет.

Жители четырех стран выступают за ношение масок в общественных местах. Во Франции и Испании решительно поддерживают эту меру 58%. В Италии и Германии 48% и 46% соответственно. Одиннадцать процентов опрошенных немцев против ношения масок. Так же категорично настроены лишь 2% французов и итальянцев.

Более 70% респондентов в Испании, Италии и Франции считают маски эффективным средством борьбы с коронавирусом. С этим не спорит 61% немцев.

Результаты проведенного опроса могут представлять интерес для правительств европейских стран, все еще живущих в режиме антикризисного управления. Впрочем, эта картина может измениться в зависимости от развития ситуации, как в целом на континенте, так и в отдельно взятой европейской стране.