Активисты подбирают выброшенные маски

Одноразовые маски стали новым видом уличного мусора. Двое друзей — британец Эдмунд Плат и француз Фредерик Манш — решили пешком дойти из Марселя в Париж, по пути собирая выброшенные средства защиты и другие предметы, засоряющие природу. Таким образом они хотят обратить внимание людей на необходимость сознательного отношения к окружающей среде и пристыдить тех, кто не задумывается о последствиях. Эдмунд и Фредерик собрали уже 4500 масок.

"Невозможно смотреть на то, как на земле валяются окурки, упаковки с остатками фастфуда, жестяные банки, бутылки... Мы же находимся напротив школы", — взывает к прохожим Фредерик.

Активисты говорят, что о приближении к любому городу на пути свидетельствуют скопления выброшенных масок. которые они называют символом эпохи. По их словам, всякий раз когда они подбирают мусор, им кажется, что они обнимают планету и она улыбается им в ответ.

Защитники природы планируют добраться до Парижа в субботу, к тому времени они должны пройти 880 километров по дорогам Франции.