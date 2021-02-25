Эстафета Олимпийского огня: месяц до старта

Решение относительно допуска болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио должно быть принято в конце марта. Об этом сообщила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото. Старт эстафеты Олимпийского огня запланирован на 25 марта в префектуре Фукусима. При этом организаторы не исключили возможности ее приостановки, если по маршруту ее следования соберется слишком большое количество людей.

Сэйко Хасимото, глава оргкомитета Токио-2020: "Эстафета Олимпийского огня соединит 47 префектур по всей Японии, и мы считаем, что очень важно уделять приоритетное внимание безопасности в качестве меры противодействия заражению COVID-19".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревно