Американским соцсетям грозят новые иски в Евросоюзе

Американским социальные сетям вскоре, видимо, будет труднее собирать личные данные своих пользователей в Евросоюзе изнутри самого ЕС. Советник Европейского суда в Люксембурге рекомендовал разрешить контролирующим органам каждой из стран-членов возбуждать судебные иски против Facebook и подобных технологических компаний, действующих и другой страны ЕС.

Ранее бельгийский регулятор попытался не позволить Facebook изучать, как жители этой страны ведут поиск в Интернете, с тем, чтобы без их согласия адресно направлять им рекламу. Некоторые из этих бельгийцев даже не имели аккаунтов в этой соцсети. Но Facebook заявил тогда, что он отвечает только перед ирландскими властями, поскольку его европейская штаб-квартира находится в Дублине.

Против подобной слежки через границы и направлена рекомендация судебного советника. Она не обязательна к исполнению, но судьи, скорее всего, примут соответствующее ей решение. И тогда Facebook и другие заокеанские цифровые гиганты не смогут чувствовать себя в Европе так вольготно, как прежде.