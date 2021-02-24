Цифровая экономика: Евромиссия обещает защитить водителей и курьеров

24 миллиона человек — около 10% рабочей силы в Европе — хотя бы раз предлагали свои профессиональные услуги на различных онлайн-платформах. Большинство из них пользуются такой возможностью в качестве дополнительного заработка, а для трех миллионов человек — это основной источник дохода.

Еврокомиссия обещает усовершенствовать регламент условий труда для сотрудников подобных структур уже к концу этого года. В среду началось проведение консультации с представителями профсоюзов и европейских ведомств, которые продлятся шесть недель.

"Платформенная экономика останется с нами, — заявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. — В ближайшие годы мир будут формировать новые технологии, новые источники знаний, новые формы занятости. Что касается работы, которую мы проводим по вопросам цифровой экономики, то все эти новые возможности не должны предполагать какие-то другие правила. И онлайн, и оффлайн — все люди должны находиться по защитой и иметь возможность работать в безопасности и с достоинством".

Компания Uber — один из самых известных онлайн-сервисов, предлагающих услуги такси и доставки еды — добилась закрепления статуса самозанятых для своих таксистов в Калифорнии (с условием выплаты им компенсаций) и надеется сделать то же самое в Европе.

Главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи направил в Еврокомиссию письмо под названием "Лучшая сделка" с призывом разработать соответствующие законы, которые защитят людей, сотрудничающих с такими платформами.

В прошлом году в Европе 600 тысяч водителей и курьеров воспользовались приложением Uber для оказания своих услуг. В течении последних лет они заработали в общей сложности 12 миллиардов евро. На прошлой неделе британский суд постановил, что таксисты, предоставляющие услуги через Uber, имеют право на минимальную зарплату, оплачиваемый отпуск, страховые и прочие отчисления.