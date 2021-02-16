Новые перспективы для сотрудников Uber

Новые перспективы для сотрудников UberКомментарии
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Американская компания Uber призывает Европейский Союз разработать специальные - более комфортные - условия занятости для своих водителей и курьеров. Обсуждение этого вопроса состоится на следующей неделе.
Мы поговорили о планах Uber с Вики Прайс, главным советником Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) из США.
В одних европейских государствах сотрудники Uber считаются самозанятыми, в других - наемными работниками.
Uber предоставляет свои услуги в 23 странах, сотрудничает с сотнями тысяч водителей и курьеров.
Еврокомиссия обещает разработать новые условия труда для сотрудников Uber и других работников подобных структур уже к концу этого года.