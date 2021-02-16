Новые перспективы для сотрудников Uber

Американская компания Uber призывает Европейский Союз разработать специальные - более комфортные - условия занятости для своих водителей и курьеров. Обсуждение этого вопроса состоится на следующей неделе.

Мы поговорили о планах Uber с Вики Прайс, главным советником Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) из США.

Проблема Европы заключается в том, что каждая страна поступает по-своему, и сейчас ЕС ищет способы гармонизации этих разнообразных подходов. Вики Прайс член CEBR

В одних европейских государствах сотрудники Uber считаются самозанятыми, в других - наемными работниками.

В случае самозанятости вы можете сотрудничать с разными компаниями. Но если вы работаете исключительно на Uber, то вы скорее являетесь наемным работником, что дает вам право на оплачиваемые отпуск, больничный и так далее. Вики Прайс член CEBR

Uber предоставляет свои услуги в 23 странах, сотрудничает с сотнями тысяч водителей и курьеров.

Вскоре после окончания пандемии все больше людей захотят или будут вынуждены работать по более гибкому графику. И крайне важно, чтобы у них были базовые права, такие как оплачиваемые больничный, отпуск, минимальная зарплата. Вики Прайс член CEBR

Еврокомиссия обещает разработать новые условия труда для сотрудников Uber и других работников подобных структур уже к концу этого года.