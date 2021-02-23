Пучдемона могут лишить неприкосновенности

Комитет по правовым вопросам Европарламента поддержал рекомендацию лишить депутатской неприкосновенности Карлеса Пучдемона — лидера каталонских сепаратистов.

Экс-глава Женералитета получил европейский депутатский мандат по итогам выборов 2019 года, уже после своего побега из Испании. В прошлом году Мадрид направил Брюсселю запрос о лишении иммунитета Пучдемона и ещё двух каталонских политиков.

По мнению членов комиссии, причин отклонить запрос нет: в Испании хотят судить Пучдемона за события, произошедшие до его избрания и никак не связанные с депутатской деятельностью.

На заседание Европарламента вопрос будет вынесен в марте. Если депутаты согласятся с мнением комиссии, власти Бельгии смогут возобновить процедуру экстрадиции Карлеса Пучдемона.