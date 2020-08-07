Бельгия отказала Испании в выдаче беглого каталонского сепаратиста

Выдаче не подлежит: Бельгия отказалась экстрадировать в Испанию бывшего каталонского сепаратиста Льюиса Пуча. Он был вынужден бежать в 2017 году, когда попытка провозглашения независимости Каталонии потерпела неудачу.

С тех пор Мадрид активно добивался выдачи Пуча, а также других членов бывшего каталонского правительства, нашедших убежище в Бельгии. Однако пока безрезультатно.

Это первое подобное решение, принятое бельгийской юстицией, несмотря на давление со стороны Мадрида. Своей очереди еще ожидает бывший лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон. Но в свете нынешнего вердикта наблюдатели не исключают, что запрос и не его экстрадицию также будет отклонен.

Сторонники независимости Каталонии говорят о пусть и маленькой, но победе. Впрочем, это отнюдь не означает, что судебные процессы будут прекращены - в Испании беглым сепаратистам по-прежнему грозит тюрьма. Те из лидеров Каталонии, которые предпочли остаться, были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и оказались приговорены к реальным срокам до 13 лет заключения.