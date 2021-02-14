Каталония: сепаратисты получают большинство

Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте региона. Таковы предварительные результаты выборов, состоявшихся в воскресенье. По последним данным, три партии, выступающие за отделение от Испании, получают вместе 73 мандата в 135-местном парламенте.

Среди них "Левые республиканцы Каталонии", председатель которой Ориол Жункерас был приговорен к 13 годам тюрьмы за организацию референдума о независимости 17 года, а также движение "Вместе за Каталонию", которую поддерживает экс-глава региона Карлес Пучдемон, бежавший из страны.

Формальным лидером голосования с 34 мандатами остается Социалистическая партия. Кроме того, 10 кресел может получить ультраправая партия Vox. Обе они выступают за единство с Испанией.

В то же время ни одна из политических сил пока не набирает абсолютного большинства голосов, а это значит, что для формирования правительства автономного сообщества придется проводить коалиционные переговоры.