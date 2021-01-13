Триумф сборной Франции на "Мастерсе" по дзюдо

В заключительный день "Мастерса" по дзюдо в Дохе на татами вышли тяжеловесы.

Среди них был и легендарный французский дзюдоист Тедди Ринер, который поделился свои впечатлениями от турнира.

Соревнования прошли замечательно. Хозяева турнира сделали всё, чтобы создать безопасные условия для спортсменов и представителей международной федерации дзюдо, и им это удалось. Большое спасибо организаторам за прекрасный турнир. Тедди Ринер победитель в категории свыше 100 кг

Король дзюдо вернулся на верхнюю ступень подиума в самой тяжёлой весовой категории. Он дал понять, что находится в отличной форме и готов побороться за третье олимпийское золото в Токио. Ринер без труда дошёл до финалатурнира в Дохе, где его соперником стал Инал Тасоев. Россиянин постарался дать отпор легендарному спортсмену, но ему это не удалось. В этом поединке победу праздновал Ринер, который добавил ещё одно "золото" в свою внушительную коллекцию, а Тасоеву досталась серебряная медаль.

Среди женщин особенно отличилась действующая чемпионка мира Мадлен Малонга. Финальный матч в категории до 78 кг повторил сражение за "золото" чемпионата мира в Токио. На этот раз Шори Хамаде не удалось взять реванш: в самом начале поединка Малонга получила оценку "вадза-ари" за бросок о-сото-гари, а затем сумела сохранить преимущество до конца схватки.

Я прекрасно себя чувствую, потому что для меня это очень важная победа. В преддверии Олимпиады мне важно не проиграть ни одного боя. Мадлен Малонга победительница в категории до 78 кг

Ещё одну золотую награду в копилку сборной Франции положила Романе Дико, выступающая в весе свыше 78 кг. В финальном матче против бронзовой медалистки чемпионата мира Ирины Киндзерской Дико выполнила удержание, которое принесло ей победу в этом поединке. Таким образом, французская команда завоевала три "золота" в заключительный день соревнований и вышла на первое место в общем медальном зачёте.

В категории до 90 кг не было равных Ноэлю Ван Т Энду. В решающем матче он одолел грузина Беку Гвиниашвили. Это первый титул "Мастерса" в карьере голландского спортсмена.

В весе до 100 кг лучшим стал Варлам Липартелиани. В финальном матче против азербайджанца Зелима Коцоева он сумел выполнить бросок сеой-наге через 15 секунд после начала поединка. Этой оценки "вадза-ари" оказалось достаточно для победы. Бронзовую награду в этой категории завоевал россиянин Инал Тасоев.

Португалец Жоржи Фонсека на этот раз остался без медали, но выполнил самый зрелищный приём дня. Следующий турнир по дзюдо состоится в Тель-Авиве.