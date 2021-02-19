Дружба с Европой, предостережения РФ: Джо Байден выступил в Мюнхене

В своем первом крупном выступлении в качестве президента США Джо Байден пообещал восстановить отношения Вашингтона с Европой. Об этом он заявил по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Соединенные Штаты официально вернулись к исполнению Парижского соглашения по климату,

"Последние несколько лет были напряженными и проверяли на прочность наши трансатлантические отношения. Но США полны решимости возобновить сотрудничество с Европой, чтобы советоваться с вами, чтобы вернуть доверие мирового сообщества", - заявил Байден.

Он подчеркнул свое намерение "перевернуть страницу" и отказаться от философии America First ("Америка прежде всего") своего предшественника Дональда Трампа: "Америка вернулась. Давайте встретимся, все обсудим и продемонстрируем нашим правнукам, что демократия, демократия, демократия работает. Вместе нам все по силам. Так давайте приниматься за работу. Спасибо".

В ходе своего выступления американский лидер уделил внимание и России. Он обвинил Москву в попытках ослабить Евросоюз и НАТО и призвал партнеров противодействовать хакерским атакам со стороны РФ. Байден также заявил о необходимости отстаивать территориальную целостность Украины.

В ходе конференции один из основателей Microsoft Билл Гейтс призвал инвестировать в научные исследования и полевые операции, чтобы предотвратить трагедии, подобные пандемии и климатическим изменениям. А генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что единственный способ решить проблемы современности - наладить диалог между всеми ведущими игроками на мировой арене.