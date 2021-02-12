Россия не исключает разрыва связей с ЕС

Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы исходим из того, что мы готовы (разорвать связи с ЕС - прим.), - сказал министр, отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева. - Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах."

"Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - подчеркнул он.

Евросоюз рассматривает возможность новых, более серьезных санкций, против России из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным, который находится в тюрьме по так называемому делу "Ив Роше". Сторонники оппозиционера называют дело сфабрикованным.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым, вызвав критику со стороны некоторых европейских политиков. По итогам встречи он сообщил, что отношения России и Евросоюза "достигли дна" после отравления и заключения в тюрьму российского оппозиционера. При этом Боррель подчеркнул, что Брюссель по-прежему стремится к сотрудничеству с Кремлем.