Первый турнир по дзюдо в 2021

Первый турнир мирового тура международной федерации дзюдо в 2021 году стартовал в Дохе. Лучшие дзюдоисты мира собрались в столице Катара, чтобы побороться за награды "Мастерса".

В первый день соревнований особенно отличилась Дистрия Красники из Косово, выступающая в самом лёгком весе. В финале она одолела чемпионку мира 2017 года Тонаки Фуну. Всего за полторы минуты Красники дважды уложила японку на татами и завоевала третий титул "Мастерса" подряд. Генеральный секретарь НОК Катара Джасим Рашид Аль-Буэнин вручил медали в этой категории.

Я очень горжусь собой, потому что как минимум последние два года с каждого турнира я возвращаюсь домой с медалью. Я очень рада и, разумеется, я много тренируюсь. У нас лучший тренер и замечательная команда, мы всегда поддерживаем друг друга. Дистрия Красники победительница в категории до 48 кг

Среди мужчин не было равных Ким Вон Джину. В финале в категории до 60 кг его соперником стал Ян Юн Вей. Оба дзюдоиста были настроены очень решительно и не собирались сдаваться без боя, и после завершения основного времени, матч продолжился в "голден скор".

Наконец, южнокорейский спортсмен сумел выполнить великолепный бросок, который поставил точку в этом поединке.

Первую золотую медаль "Мастерса" в карьере Ким Вон Джин получил из рук генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна Аль-Муссалама.

В самом первом поединке у меня уже был очень сильный соперник - чемпион мира, и остальные матчи тоже были сложными. Я не сдавался и до самого конца прикладывал все усилия для победы, и у меня получилось. Ким Вон Джин победитель в категории до 60 кг

В весе до 52 кг на первую ступень подиума поднялась француженка Амадин Бушар. В финале она одержала верх над японкой Ай Сисиме. Награды в этой категории вручил вице-президент международной федерации дзюдо Обейд Аль-Анзи.

Чемпион мира 2015 года Ан Баул стал лучшим в весе до 66 кг. В решающем поединке он вышел на татами против израильтянина Баруха Шмайлова. Победу в этой схватке и второй титул "Мастерса" Ан Баулу принёс бросок сеой-наге. Медали вручил Жан-Люк Руж, генеральный секретарь международной федерации.

В матче за золотую награду в категории до 57 кг встретились Сара Леони Сизик и Цукаса Ёсида. Победу праздновала японка, которая сумела выполнить удержание и взять реванш за поражение на чемпионате мира в Токио. Золотую медаль Ёсида получила из рук вице-президента международной федерации дзюдо Хабиба Сиссоко.

Россияне в первый день соревнований завоевали две медали. У Арама Григоряна "бронза" в весе до 66 кг, а Альберт Огузов не только стал бронзовым призёром в категории до 60 кг, но и выполнил самый зрелищный приём дня.