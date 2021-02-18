Депутаты и сенаторы поддержали Марио Драги

Нижняя палата парламента Италии проголосовала за доверие новому кабинету министров во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги.

Новое правительство состоит из технократов и представителей политических партий, ряд которых перешел из предыдущего Совета министров и пользуется сейчас поддержкой широкого большинства, в том числе обычно оппонирующих друг другу партий. Предыдущее правительство во главе с Джузеппе Конте было вынуждено уйти в отставку после утраты абсолютного большинства в Сенате в результате выхода из правящей коалиции небольшой партии "Живая Италия". Ранее доверие новому кабинету выразил итальянский Сенат.

В своей программной речи Драги среди приоритетных направлений назвал, в частности, противодействие пандемии и восстановление экономики, в том числе за счет рационального использования средств из специализированного европейского фонда. Он подчеркнул незыблемость единой европейской валюты, приверженность европейскому и трансатлантическому альянсам, необходимость выстраивания торговых отношений на многосторонней основе.