Премьер-министр Грузии ушёл в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушёл в отставку после того, как сотрудники правоохранительных органов страны попытались задержать Нику Мелиа, лидера оппозиционного «Единого национального движения». Экс-премьер отметил, что у него с его командой возникли разногласия по этому вопросу, которые не удалось преодолеть. Вслед за Гахария, в отставку ушло всё правительство.

– Я принял решение уйти в отставку, – заявил Гахария. – Считаю, что этот шаг поможет уменьшить разобщённость на нашем политическом пейзаже. Я убеждён, что раскол и конфронтация – величайшая угроза для будущего нашей страны, её экономического развития и решения всех проблем.

Ника Мелия был признан виновным по делу о попытке штурма здания парламента во время антиправительственных протестов в 2019 году. Из Грузии передаёт корреспондент Euronews Торнике Коплатадзе:

– Гахария считает, что, хотя лидер оппозиционной партии Ника Мелиа виновен и нарушил закон, заключение под стражу лидера оппозиции может привести к дестабилизации и ещё большему политическому кризису в стране. Поэтому он полагает, что в дальнейшем его отставка будет способствовать более мирным переговорам между оппозицией и правительством.

В июне 2019 года сторонники оппозиции предприняли попытку штурма парламента в Тбилиси. Перед этим здесь побывала российская делегация, и депутат Госдумы занял кресло спикера, что вызвало большое возмущение у оппозиционеров. В ходе последовавших столкновений с полицией сотни человек пострадали или были задержаны.