Все награды Free Media Awards присуждены белорусским журналистам

Все награды Free Media Awards (Премия имени Герда Буцериуса "Свободная пресса Восточной Европы") в 2021 году достались белорусским журналистам и СМИ. Об этом сообщает один из присуждающих эту премию немецкий фонд Zeit из Гамбурга.

Обычно премию Free Media Awards присуждают журналистам сразу из нескольких стран, однако в этом году было сделано исключение.

Премию получили:

журналистка tut.by Катерина Борисевич за репортаж о судебных процессах и уголовных расследованиях в Беларуси;

журналистки "Белсата" Катерина Андреева и Дарья Чульцова за их репортажи в прямом эфире о протестах в Беларуси, обе были приговорены к 2 годам лишения свободы;

журналистка "Нашей Нивы" Наталья Лубневская за статьи о политических заключенных,

портал Tut.by и Белорусская ассоциация журналистов.

"По мнению независимого жюри, отмеченные наградами журналисты, исследовательские группы и организации отлично справляются со своей повседневной работой и демонстрируют выдающееся мужество перед лицом драматической ситуации в своей стране", — говорится в пресс-релизе.

Премия Free Media Awards была учреждена в 2000 году Фондом ZEIT совместно с норвежским Stiftelsen Fritt Ord в поддержку независимой журналистики в Восточной Европе.