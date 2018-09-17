Рэпер Вальтоник остаётся на свободе

Бельгийский суд отклонил Европейский ордер на арест рэпера Хосепа Микеля Аренаса. Певец и композитор с Майорки, выступающий под сценическим именем Вальтоник, осуждён властями Испании за восхваление терроризма, оскорбление королевской семьи и угрозы в адрес политиков. Ни то, ни другое, ни третье, по словам судьи, не является в Бельгии преступлением. Рэпер воспринимает его решение как торжество свободы слова:

«Это означает, что здесь, в Бельгии свобода выражения охватывает более широкий круг вещей, чем в Испании, - сказал Вальтоник. - Судья вынес очень хороший вердикт. Что касается, например, оскорбления короны, то судья сказал, что и корону можно подвергать критике ».

Адвокат Аренаса заявил на слушании дела, что рэп-музыка — это как граффити: их нельзя воспринимать буквально, в них много гиперболы. Он приветствует то, что Испании отказано в экстрадиции музыканта, приговорённого к трём с половиной годам тюрьмы:

«Я вижу в этом сигнал Мадриду, всей испанской юридической системе, чтобы они перестали злоупотреблять Европейским ордером на арест, - сказал адвокат Симон Бекерт. - Европейский ордер — это в принципе хороший инструмент, но он не должен помогать Испании преследовать людей только за то, что у них есть своё мнение».

В прошлом году Испания отозвала Европейский ордер на арест лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона после того, как бельгийские власти не признали предъявленные ему обвинения. Вальтоник намерен обжаловать свой обвинительный приговор в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.