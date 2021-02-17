Супруг Елизаветы II принц Филипп угодил в больницу

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп госпитализирован.

Об этом в среду сообщил Букингемский дворец. 99-летний герцог Эдинбургский отправлен в больницу Лондона в связи с плохим самочувствием. Он пробудет там "несколько дней для наблюдения и отдыха", - говорится в заявлении. "Эта мера предосторожности была принята по рекомендации лечащего врача", - также отмечается в нём.

Ряд источников сообщает о том, что госпитализация принца не связана с коронавирусом. Первую дозу вакцины от него монаршая чета, недавно отпраздновавшая 73-летнюю годовщину своей свадьбы, получила ещё в январе.

Название препарата не разглашается.