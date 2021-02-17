Дунай заставят работать на полную

Чтобы выполнить свои обязательства перед ЕС, Венгрия должна углубить определенные участки Дуная, обеспечив увеличение интенсивности движения речного транспорта. На обеспечение грузового судоходства в течение как минимум 300 дней в году планируется потратить более 18 миллионов евро, 80% затрат покрывает Евросоюз.

Несмотря на то, что эти работы нанесут вред окружающей природе, они необходимы. По словам генерального директора дунайской судоходной компании PLIMSOLL Ltd, за последние десятилетия уровень воды в реке резко упал, поэтому нужны изменения.

Ботонд Салма, генеральный директор PLIMSOLL Ltd: "Из 365 дней в году 150–180 совершенно непредсказуемы. Если задуматься, это самый экологичный транспортный сектор, одно судно может перевезти 1500 тонн груза, а они вынуждены плыть с 800. Половина грузового объема не заполняется, и это действительно вредит компаниям и нашей внешней торговле".

К изучению проекта недавно приступили эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF). По их мнению, работы предполагающие вырубку ценных прибрежных лесов, а также увеличение интенсивности движения по водным путям отрицательно скажутся на воспроизводстве рыбы, а дноуглубительные работы уничтожат популяции охраняемых животных. Но они также понимают, что на этот раз у Венгрии действительно нет выбора.

Андреа Саму, WWF Венгрии: "В целом, мы ценим тот факт, что при планировании проекта были предприняты усилия, направленные на то, чтобы учесть экологические факторы в значительно большей степени, чем в ходе последнего планирования 10 лет назад. Но мы все же должны отметить, что эти планы не в полной мере согласуются с директивами ЕС по охране природы".

Хотя внутренний водный транспорт значительно дешевле и намного меньше загрязняет окружающую среду, чем автомобильный, преимущества по сравнению с поездами менее очевидны. Критики утверждают, что Дунай в лучшем случае может стать транспортным путем для перевозки дешевого сырья из Румынии в Германию.

Габор Танач, Euronews: "В свое время отказ Венгрии от совместного с Чехословакией проекта по возведению плотин на Дунае стал одним из символов распада коммунистического блока. Сейчас участия Венгрии в управлении рекой требуют ее обязательства перед ЕС и ООН. И при реализации этих программ венгерское правительство действует более осторожно".