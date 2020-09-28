Uber через суд вернул себе лондонскую лицензию

Компания Uber вернула себе право работать в Лондоне. Суд британской столицы удовлетворил апелляцию фирмы, и ей выдана новая лицензия на частный извоз сроком на полтора года.

В прошлом году государственная организация, отвечающая за большую часть лондонского общественного транспорта, отказалась продлевать разрешение, ссылаясь на многочисленные нарушения. В частности, вместо зарегистрированных водителей за рулём могли оказаться люди, не имеющие соответствующей лицензии и страховки.

В "Убере" заявили, что эта проблема была связана с уязвимостью в приложении и давно решена; кроме того, по словам руководителей, в последние месяцы компания кардинально пересмотрела и ужесточила политику безопасности. Суд в понедельник согласился с этими доводами.

При этом лицензия выдана при условии соблюдения двух десятков пунктов, согласованных с Лондонской транспортной компанией. В основном они касаются мер обеспечения безопасности.