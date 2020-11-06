Uber несёт убытки

Убытки американской компании Uber составили 1,09 млрд долларов с июля по сентябрь, число активных пользователей платформы сократилось почти на четверть. Такие данные приводятся в отчётности компании, опубликованной в четверг. При этом убытки за первые девять месяцев года составили 5,8 млрд долларов, сократившись на 22% по сравнению с соответствующими прошлогодними показателями.

В руководстве компании отмечают, что Uber сумел быстро адаптироваться к новым условиям, и сервис по доставке питания принёс большую выручку, чем традиционные транспортные услуги. За время пандемии спрос на них упал примерно вдвое, и компании пришлось сократить рабочие места, чтобы уменьшить расходы. В то же время спрос на доставку еды вырос более чем на треть.

После оглашения этих данных, акции Uber Technologies подешевели на 1,9%.