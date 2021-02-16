Сложный транзит через Тироль

Движение на одном из основных автомобильных маршрутов Европы было частично блокировано после того, как в воскресенье Германия закрыла границу с австрийской провинцией Тироль. Исключения составляют водители грузовиков, а также работники приграничных зон. На австрийско-немецком пограничном переходе Куфштайн полицейские проверяют все машины. За последние дни почти каждому второму человеку было отказано во въезде в Германию.

"Мы хотим предотвратить распространение этой коронавирусной мутации на Германию", - говорит этот полицейский.

Водителям грузовиков разрешается пересекать границу, но только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, проведенного менее 48 часов назад. Те, у кого его нет, могут пройти тестирование прямо на границе.

"Меня остановили на пограничном пункте, отняли мое удостоверение и сказали сделать тест здесь. Если результат будет отрицательным, я смогу получить документ обратно", - говорит водитель грузовика.

На этом оживленном тирольском транзитном маршруте отрицательный тест на Covid-19 водители грузовиков теперь должны показывать дважды - у перевала Бреннер на границе с Италией и в Куфштайне.

Тем временем в Тироле снова царит разочарование. Пограничный контроль становится все строже и строже со всех сторон, и некоторые горнолыжные курорты опять закрываются. Тем не менее, региональные власти заявляют, что ситуация не так критична.

Ингрид Фелипе, заместитель губернатора, Тироль: "Число предполагаемых случаев мутации южноафриканского варианта уменьшается - к сожалению, они еще есть, но их количество сокращается. В любом случае я бы рекомендовала каждому водителю грузовика - в том числе потому, что со стороны Франции появляются новые районы распространения вариантов вируса - всегда иметь при себе свежий отрицательный тест на Covid. Его уже можно сдать даже на некоторых заправочных станциях на автомагистралях и в других пунктах".

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Благодаря мобильным пунктам тестирования на автомагистралях властям Австрии и Италии на данный момент удалось предотвратить появление огромных заторов на важнейшей транспортной артерии Европы, которая тянется с севера на юг. А тирольцы надеются, что границы их области с соседями скоро снова откроются".