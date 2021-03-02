Европа ищет новые штаммы коронавируса

Следующий этап борьбы с COVID-19 - обнаружение новых мутаций в вирусе, способных «ускользнуть» от вакцин, которых мир так долго ждал.

Великобритания была в первых рядах в поиске новых штаммов. И первый найденный ими вариант - сейчас распространяется по всему миру. Это тревожно. Но с каждым новым выявленным штаммом становится легче найти противодействие.

Лейла Лухеши, директор Oxford Nanopore technologies:

— Для начала, я думаю, было довольно сложно предсказать, какие мутации могут произойти. Но теперь, когда изучено так много последствий вируса, мы можем увидеть повторяющиеся закономерности. Мы наблюдаем множество мутаций, происходящих в гене спайк-белка, и это важно знать, чтобы понимать, как вирус проникает в наши клетки. И тогда мы можем сказать: "Что ж, это было предсказуемо". Со временем мы увидим все больше и больше мутаций в этом гене.

Тадг Энрайт, Euronews:

И когда у вас есть эти знания, помогает ли это вам опережать появление других штаммов в будущем?

Лейла Лухеши, директор Oxford Nanopore technologies:

— Мутации в некоторых генах особенно важны для изучения, но думаю, что установленный сейчас метод секвенирования всего вируса будет по-прежнему актуален, потому что по мере нашего продвижения вперед, мы можем использовать вакцины против различных частей вируса.

В этой лаборатории специализируются на геномном секвенировании: составлении карт белков ДНК. И именно здесь разработан инструмент, облегчающий этот процесс.

Обычно оборудование для анализа ДНК - размером с микроволновку - стоит сотни тысяч евро. Но здесь, в Оксфорде, ученым удалось значительно уменьшить его габариты. Например прибор, который помещается в руке, стоит около тысячи евро и подключается к компьютеру.

Через подобный анализ проходит лишь малая часть случаев заражения Covid-19, что повышает риск того, что новые штаммы останутся незамеченными; или будут найдены слишком поздно.

Дания, Нидерланды, Великобритания - первопроходцы в секвенировании большого количества положительных результатов. В последние несколько недель мы наблюдаем появление новых разновидностей. И это будет иметь жизненно важное значение в случае, если мы увидим «ускользающий от вакцины штамм», мы сможем очень быстро сдержать его и остановить распространение этой особенно опасной версии вируса Гордон Сангера исполнительный директор Oxford Nanopore technologies

Эти устройства оказались наиболее полезными в тех частях мира, где отсутствует инфраструктура для секвенирования ДНК. Ведь именно более бедные страны, где люди, к сожалению, будут дольше ждать вакцины, могут оказаться неподготовленными к новым вариантам вируса.