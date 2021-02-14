COVID-19 в Европе: новые ужесточения и послабления

Кипрская полиция в субботу использовала водяную пушку и слезоточивый газ в центре Никосии, чтобы разогнать протестующих против политики правительства и коронавирусных ограничений.

Организаторы акции протеста в социальных сетях призывали участников выступить против "государственного авторитаризма", "неудачного управления пандемией" и "коррупции".

Аналогичные акции, несмотря на запрет, прошли в Вене. Более тысячи демонстрантов вышли на улицы австрийской столицы в знак протеста против правительственных мер в борьбе с пандемией коронавируса. Одним из требований протестующих, собравшихся перед церковью Карлскирхе в центре города, была отставка правительства канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В Праге ассоциация "Миллион моментов" организовала автопробег, чтобы привлечь внимание к неудаче правительственных мер в борьбе с пандемией, а также ко многим другим серьезным политическим решениям под прикрытием противодействия коронавирусу.

Жителям трех областей в Чехии, где сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, запрещено покидать свои регионы без уважительной причины. На границах округов выставлены контрольно-пропускные пункты.

С полуночи субботы для жителей австрийского Тироля и Чехии вводятся ограничения на въезд в Германию. При пересечении границы нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и зарегистрироваться на специальном сайте. Приостановлено железнодорожное сообщение между Германией и Тиролем, где активно циркулирует "южноафриканский штамм" коронавируса.

В то же время польское правительство временно ослабило санитарные ограничения. Открыты для посещения горнолыжные курорты, плавательные бассейны и театры. Власти пообещали не вводить новых мер, если по истечении двух недель не произойдет всплеска новых инфекций.

В субботу бельгийцы устремились к парикмахерам. По всей стране вновь открылись салоны, где действуют менее строгие санитарные правила. По мере снижения числа заражений посетителей снова ждут зоопарки и кемпинги. Число новых ежедневных случаев заболевания в Бельгии в настоящее время составляет от 2000 до 2500, в то время как смертность от COVID-19 снижается.