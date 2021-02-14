Пандемия коронавируса: Бельгии не до карнавала

Ни звуков барабанного боя, ни шума восторженной толпы. Из-за пандемии коронавируса в бельгийском городе Бенш отменен знаменитый на весь мир карнавал, привлекающий тысячи туристов. Красочное мероприятие обычно проходит в течение нескольких дней и приурочено к "жирному вторнику" перед Великим постом. История карнавала, который занесен ЮНЕСКО в книгу нематериального культурного наследия человечества, уходит корнями в 14-ый век.

Даниэль Пурбэ, специалист по фольклору: "На самом деле, карнавал в Бенше - народный карнавал. Именно это делает его таким особенным. Все жители Бенша с нетерпением ожидают этого события и принимают в нем участие. Но карнавал не состоится, поэтому, всем очень грустно".

Ни гости, ни местные жители на этот раз не увидят ни марш "Жилей" - вестников весны, ни хороводов на центральной площади Бенша. Кроме того, отсутствие туристов несомненно скажется на экономике Бенша. Что бы как-то создать праздничную атмосферу, организаторы фестиваля предложили жителям города поставить на подоконники мимозу - символ карнавала.