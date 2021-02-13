Новое правительство Италии приведено к присяге

В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги. В его состав вошли 23 министра, из них 9 — без портфеля. Экс-глава Евроцентробанка в пятницу согласился возглавить кабинет после отставки Джузеппе Конте. Тот вынужден был отправиться в отставку из-за фактического распада правящей коалиции.

В отличие от предыдущего правительства, в новом больше политиков, чем технократов. При этом несколько министров сохранили свои посты. Среди них — лидер крупнейшей парламентской группы "Движение 5 звёзд" Луиджи ди Майо, который остался на посту министра иностранных дел.

В начале следующей недели пройдёт голосование по вотуму доверия правительству в обеих палатах парламента. Проблем с этим политологи не ожидают, учитывая, что лидеры практически всех партий уже выразили поддержку Марио Драги.

Среди первейших задач нового премьер-министра — борьба с пандемией и восстановление экономики, которая серьёзно пострадала из-за коронакризиса. В частности, министры будут распределять средства из 200-миллиардного пакета, выделенного ЕС на перезапуск экономики Италии, а также реализовать планы по вакцинации, которая пока задерживается.