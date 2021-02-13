Италия: "Супер Марио" спешит на помощь

Заручившись поддержкой всех основных политических партий, Марио Драги принимает бразды правления итальянским правительством. Новый кабинет будет приведен к присяге сегодня, после чего в начале следующей недели пройдет голосование по вотуму доверия в обеих палатах парламента.

На пост министра экономики и финансов экс-глава ЕЦБ Драги назначил бывшего подчиненного и ближайшего союзника Даниэле Франко. Министр здравоохранения Роберто Сперанса, внутренних дел - Лучана Ламорджезе, министр обороны Лоренцо Гуэрини и глава министерства культуры Дарио Франческини сохраняют свои должности.

Как и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, лидер популистского движения "5 звезд", самой большой парламентской группы.

Драги включил в кабинет близкого соратника Маттео Сальвини - Джанкарло Джорджетти. Он получит портфель министра промышленности.

Италия находится на критическом этапе борьбы с санитарными и экономическими последствиями пандемии - она стала первой из европейских стран, принявших на себя мощный удар год назад. Драги предстоит заняться распределением средств из 200-миллиардного пакета, выделенного ЕС на перезапуск экономики Италии, серьезно пострадавшей от почти полной семинедельной изоляции прошлой весной и действующих ограничений, которые были введены осенью.

И, конечно, "Супер Марио", как называют Драги, сразу же должен будет вступить в борьбу с самой пандемией и реализовать планы по вакцинации, график которой пока задерживается.