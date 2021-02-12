Выборы в Каталонии: смена приоритетов

В самый разгар третьей волны пандеми каталонцы готовятся голосовать. В регионе в воскресенье состоятся внеочередные парламентские выборы - уже пятые за последние 10 лет.

Но если раньше они проходили на фоне активной борьбы за отделение собщества от Испании, то на этот раз контекст совершенно иной.

Марк Гуинджоан, политолог, Барселонский университет:

"В воздухе витает страх - страх голосовать определённым образом. Кроме того, чувствуется, что участники движения за независимость явно подустали. Была борьба, было столкновение с испанским государством и отделиться от него по определённым причинам не получилось. Большинство избирателей, ратующих за независимость, демонстрируют своё нежелание идти на выборы в нынешнем контексте".

Пока Каталонией управляют две партии, выступающие за независимость, при поддержке партии антикапиталистов. Однако впервые за последние годы в политических дебатах поменялась повестка.

"Борьба за суверенитет ушла на второй план. Поскольку появились вопросы поважнее: пандемия, социальный кризис... Я думаю, у нас была возможность что-то сделать, но мы её не использовали. Не знаю, чья это вина. Не получилось и всё", - говорит прохожая.

Раскол внутри самого движения за независимость, особенно различие взглядов на методы достижения целей вызвали разочарование у некоторых избирателей.

"На этих выборах мы мало говорим о независимости. Это от того, что каталонские партии никогда не соглашаются друг с другом. Это для нас серьёзная проблема", - утверждает наша собеседница.

Аналитики прогнозируют прохождение в парламент представителей ультраправой партии "Вокс". Согласно опросам, все шансы встать у руля сообщества впервые за долгое время есть у конституционалистов во главе с Сальвадором Ильей. Но сформировать новый состав Женералитета будет сложно.

Марк Гуинджоан, политолог, Барселонский университет:

"Простой математический расчет не позволяет нам верить в то, что удастся сформировать стабильное правительство с чёткой программой. Не исключено, что это будет временный законодательный орган для работы в переходный период".

Кристина Хинер, корреспондент Euronews: "Результаты выборов в Каталонии, несомненно, окажут влияние не только на политику региона, но и страны. Выбор партнеров для формирования нового состава Женералитета может привести к перестановкам внутри коалиционного правительства Испании и обострению отношений между его партнёрами в Мадриде".