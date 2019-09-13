Статистика и причины самоубийств

Россия оказалась третьей в мире по количеству самоубийств на душу населения после Гайаны и Лесото. По данным Всемирной организации здравоохранения, в общей сложности за год счеты с жизнью сводят в мире почти 800 тысяч человек. То есть каждые 40 секунд где-то происходит суицид.

Испанский психолог объясняет, почему наиболее уязвимыми оказались люди в возрасте 15–29 лет:

«Подросткам не позволено выражать свои чувства, если они от чего-то страдают, в нашем обществе всем полагается быть счастливыми. В результате юноша или девушка остаются один на один со своими проблемами и думают, что решить их можно, покончив с собой, - говорит Нурия Иранчо Перес. - У нас должно быть больше специалистов по умственному здоровью, профессиональная помощь такого рода должна быть доступна всем слоям населения, особенно молодёжи".

Часто самоубийства становятся следствием душевного расстройства или перенесённой психологической травмы. Иногда невыносимыми оказываются условия труда, например, у стражей правопорядка, которые постоянно находятся под стрессом.

«Полицейские день за днем накапливает огромную психосоциальную нагрузку, которая не учитывается их начальством и учреждениями внутренних дел, - говорит бельгийских профсоюзный деятель Винсент Жиль. - Бывает, что полицейский не видит другого способа избавиться от этого психосоциального заряда, кроме как наложить на себя руки. Многие находят спасение в занятиях спортом, общении с коллегами или партнёрами, но другие, к сожалению, в какой-то момент ломаются".

Накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого 10 сентября, ВОЗ сообщила, что программы по предотвращению суицидов есть только у 38 стран (в их числе Австралия, Израиль и США).