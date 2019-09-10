ВОЗ: Россия в лидерах по числу самоубийств

Россия оказалась в числе стран с самым высоким процентом самоубийств. Об этом свидетельствуют данные, которые Всемирная организация здравоохранения опубликовала ко Дню предотвращения самоубийств. Как сказано в докладе ВОЗ, в среднем в 2016 г. в России зафиксированы более 25 суицидов на 100 тысяч человек. Хуже ситуация только в Лесото и Гайане. Из стран бывшего СССР в первой десятке оказались также Литва, Казахстан и Белоруссия.
В России самоубийства подростков связывают с целым комплексом проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние. О причинах суицидов Euronews рассказала руководитель лаборатории детской и подростковой психологии Центра им. Сербского Елена Дозорцева, подтвердив, что российские показатели суицидов для этой возрастной группы действительно значительно выше, чем в других странах:
«Здесь в основном мы видим всё-таки микросоциальные факторы — это семья, школьные проблемы и межличностные конфликты. Мы не выделяли какие-то более крупные социальные влияния, но, конечно, общая стабильность или нестабильность тоже имеет значение. И, конечно, в последние годы встал вопрос о влиянии интернета. Ещё один момент, на который надо обратить внимание, — это повышенные требования сейчас к детям и подросткам в смысле их успешности. Вообще все социальные сравнения здесь играют негативную роль».
Данным ВОЗ о самоубийствах противоречат отчёты Росстата: по оценкам федеральной службы в 2016 суицидов было в полтора раза меньше — 15 случаев на 100 тысяч человек. В ведомстве отмечали, что это самые низкие показатели более чем за полстолетия.