Глава оргкомитета "Токио 2020" ушел в отставку

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори уходит в отставку. Об этом он объявил на специальной пресс-конференции. Причиной отставки бывшего премьер-министра Японии стали допущенные им высказывания об участии женщин в работе спортивных комитетов и федераций и рассуждения о гендерном балансе.

Чиновник тогда заявил, что женщины в ходе своих выступлений говорят очень много и каждая хочет выразить своё мнение, а из-за этого заседания по вопросам спорта проходят гораздо дольше, чем раньше.

Это выступление спровоцировало широкую общественную кампанию против Мори. В итоге глава оргкомитета принес свои глубочайшие извинения. Он назвал свои комментарии о женщинах крайне неуместными и заявил, что хотел бы забрать эти слова назад.

Наиболее вероятным преемником Мори, по данным агентства Kyodo, является министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.