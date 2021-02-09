Новый протесты в Мьянме: полиция применила резиновые пули

Новые протесты в Мьянме после военного переворота. Центрами манифестаций стали крупные города страны, такие, как Мандалай и Янгон (бывший Рангун).

Выступления проводятся, несмотря на ужесточающиеся меры - многих вышедших на улицы задерживают, для их разгона применяются водяные пушки.

При этом насилия со стороны участников демонстраций в отношении правоохранителей независимыми наблюдателями зафиксировано не было.

Уличные акции проводятся вопреки, как подчеркивает в своей корреспонденции АР, указам военных, они запретили собираться группами, в которых свыше пяти человек, действует также комендантский час - с восьми вечера до четырех утра.

В настоящий момент вся власть в стране сосредоточена в руках генерала Мин Аун Хлайна, одним из первых распоряжений стало введение режима ЧП, как отмечается, по меньше мере на год.

Он также потребовал, чтобы и законодательные, и исполнительные органы власти прекратили свою деятельность, речь шла о парламенте и правительстве.

Военные совершили переворот, как они объяснили это сами, в целях воспрепятствовать подтасовкам на выборах. Это утверждение было отвергнуто избирательной комиссии страны, подчеркнувшей, что никаких нарушений не было.

Второй причиной стала неспособность, как полагают военные, гражданских властей обуздать эпидемию COVID-19.

Почти все представители последних были арестованы и в настоящий момент находятся в тюрьмах.