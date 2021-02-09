Новый протесты в Мьянме: полиция применила резиновые пули

Новый протесты в Мьянме: полиция применила резиновые пулиКомментарии
Новые протесты в Мьянме после военного переворота. Центрами манифестаций стали крупные города страны, такие, как Мандалай и Янгон (бывший Рангун).
Выступления проводятся, несмотря на ужесточающиеся меры - многих вышедших на улицы задерживают, для их разгона применяются водяные пушки.
При этом насилия со стороны участников демонстраций в отношении правоохранителей независимыми наблюдателями зафиксировано не было.
Уличные акции проводятся вопреки, как подчеркивает в своей корреспонденции АР, указам военных, они запретили собираться группами, в которых свыше пяти человек, действует также комендантский час - с восьми вечера до четырех утра.
В настоящий момент вся власть в стране сосредоточена в руках генерала Мин Аун Хлайна, одним из первых распоряжений стало введение режима ЧП, как отмечается, по меньше мере на год.
Он также потребовал, чтобы и законодательные, и исполнительные органы власти прекратили свою деятельность, речь шла о парламенте и правительстве.
Военные совершили переворот, как они объяснили это сами, в целях воспрепятствовать подтасовкам на выборах. Это утверждение было отвергнуто избирательной комиссии страны, подчеркнувшей, что никаких нарушений не было.
Второй причиной стала неспособность, как полагают военные, гражданских властей обуздать эпидемию COVID-19.
Почти все представители последних были арестованы и в настоящий момент находятся в тюрьмах.