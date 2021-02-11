Дорога, ведущая к храму: в умбрийской Норче восстанавливают собор

Крошечная Норча известна всему миру - в этом городке в итальянской Умбрии родился св. Бенедикт, основатель монашеского ордена, носящего последние полторы тысячи лет имя этого подвижника.

"Землетрясение повредило колокольню", - рассказывает мэр Норчи Никола Альманно, - "И вот четыре года как жители не слышали перезвона. Звук, который раздался сегодня, это символ, имеющий для нас очень большое значение"

Собор св. Бенедикта не устоял перед сейсмическими толчками, от него оставался лишь фасад и часть несущих стен нефа.

Как объясняет Джузеппина Перла, советник муниципалитета по культуре, "Св. Бенедикт был провозглашен покровителем Европы, поскольку монашеский орден, носящий его имя, многое сделал для защиты от нашествия варваров, он сумел в свое время объединить людей".

За четыре года Норча залечила лишь самые тяжелые раны, последствия землетрясения ощущаются до сих пор. В эти месяцы к уже имевшимся сложностям прибавилась пандемия.

Никола Альманно, мэр Норчи: "У нас не все к тому же имеют постоянное жилье. Представляете, каково это - находиться в изоляции в очень маленьких помещениях. И таких семей - не одна, не две, их почти 700. Это примерно 2 тысячи человек".

Анна Петранжели, владелица колбасной фабрики, сравнивает нынешнее время с бедствием, случившимся четыре с половиной года назад: "Знаете, после землетрясения все же было проще - мы понимали, что нам делать, куда идти, где трудиться. Сейчас, при COVID-19, будущее очень туманно, мы не знаем, что случится завтра".

Все равно тут долго унывать не получается, в Норче все всех знают и протягивают руку помощи соседям и близким.

Из Норчи передает журналист Euronews Лука Паламара: "Строительство храма началось в 12-м веке, оно продолжалось 600 лет. Сейчас закончен первый этап реставрации - нужно было расчистить собор от мусора, перебрав его полностью. Был определен фронт работ, и строители смогут приступить ко второму этапу - постепенному восстановлению святыни, чтобы, как и прежде, собор св. Бенедикта оставался символом объединения Европы".

Паоло Янелли, старший хранитель, "Культурное наследие Норчи": "Реконструкция началась 3 года назад, под этим словом подразумевается полное восстановление - с учетом того, что некоторые детали внешнего и внутреннего убранства нам все-таки удалось спасти. Будет новый храм. Но гений места и дух традиций, разумеется, сохранятся".

Устав бенедиктинцев в числе прочего предписывает не лениться, не роптать и хранить надежду - и жители Норчи, верующие или нет, стараются этим правилам следовать.